В Казахстане выставили блокпосты в связи с побегом подозреваемого

В Алма-Атинской области Казахстана подозреваемый совершил побег из временного изолятора, сообщила региональная полиция. В связи с произошедшим был введен план «Сирена» и организованы блокпосты для предотвращения возможных последствий, сообщает ТАСС.

«Для оперативного поиска и задержания беглеца задействован весь личный состав», — отметили в полиции.

Согласно информации правоохранительных органов, сбежавший подозревается в совершении изнасилования. Полиция уверена, что его удастся быстро задержать и подтвердила, что ситуация находится под контролем. В сообщении не указано, из какого именно населенного пункта был совершен побег, однако местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в Талгаре.

В ночь на 4 октября в Талгаре взрослые мужчины ранили 16-летнего подростка после конфликта из-за банки пива, спасти юношу не удалось. Мужчины вошли в продуктовый магазин, принадлежащий отцу подростка, потребовали пива, взяли его и не расплатились. У владельца магазина возникла с ними словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. В итоге мужчины позвали на подмогу вооруженных ружьями и ножами друзей, произошла драка, в которой подросток получил смертельное ранение. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства подростка.