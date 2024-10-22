Названы самые опасные напитки для здоровья зубов

Здоровье зубов напрямую зависит не только от того, что человек ест, но и во многом от того, что он пьет. О том, какие напитки негативно влияют на здоровье зубов, «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

На первое место он поставил газированные напитки, так как большое количество сахара в них — идеальная питательная среда для бактерий, из-за чего ускоряется развитие кариеса. Помимо сахара, газированные напитки содержат различные кислоты (ортофосфорная, лимонная, яблочная и т. д.), агрессивно влияющие на зубную эмаль.

«Вредным для зубов напитком, как это ни странно, является и алкоголь. Его регулярное потребление может стать причиной ксеростомии — состояния, при котором полость рта недостаточно увлажняется слюной. При нем патогенные бактерии быстрее распространяются и вызывают воспалительные заболевания слизистой оболочки», — рассказал специалист.

Также он обратил внимание, что все фрукты и овощи содержат естественные сахара и органические кислоты, которые агрессивно влияют на эмаль зубов. Поэтому фруктовые соки и смузи тоже могут нанести вред зубам, поэтому употреблять их следует с осторожностью.

«Чай и кофе — при употреблении этих напитков важно следить за количеством сахара. Также стоит учитывать температуру напитка: чередование высоких и низких температур ведет к микротрещинам на поверхности зубов», — добавил стоматолог.

Чтобы снизить вред от напитков для зубов, он дал следующие рекомендации: пить через трубочку — так напиток будет попадать сразу вглубь полости рта и затем в горло, минуя зубы (чаще подходит для сладких газированных напитков и соков); чаще ополаскивать полость рта водой; использовать ополаскиватель или жевательную резинку с ксилитом — они нейтрализуют действие сахаров и кислот и увлажняют слизистые.

Также врач обратил внимание на важность соблюдения рекомендаций, которые напрямую влияют на здоровье зубов. Среди них специалист отметил: правильную чистку зубов (зубы следует чистить дважды в день, использовать ирригатор); использование зубной нити (флосса); выбор подходящей зубной пасты — ее поможет подобрать врач-стоматолог, учитывая состояние зубов и тканей пародонта; отказ от курения; правильный рацион — достаточное количество овощей, фруктов, еды, богатой белком.

«Не стоит забывать и про регулярные осмотры у врача-стоматолога. Рекомендуется посещать врача для осмотра и профессиональной чистки зубов два раза в год, а при предрасположенности к заболеваниям десен — три–четыре раза в год», — резюмировал специалист.

Ранее врач объяснил, как правильно использовать ополаскиватели для рта.