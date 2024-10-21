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Житель Саратова арестован за нападение на школьницу в лифте

В Самарской области арестовали жителя Саратова за нападение в лифте на девочку

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Саратове возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях после нападения мужчины на 14-летнюю школьницу, злоумышленника задержали в Самарской области. Об этом сообщает портал «Регион 64».

Нападение на ребенка произошло 16 октября в подъезде многоэтажки на улице Семенова. Мужчина в черной куртке с капюшоном зашел в подъезд за школьницей, которая возвращалась домой. Незнакомец вместе с девочкой сел в лифт, в кабине он пытался прикасаться к несовершеннолетней. 14-летняя школьница отбилась от злоумышленника портфелем и убежала.

Семья обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника удалось установить, его объявили в розыск, задержать 43-летнего жителя Саратова удалось в Самарской области. Следователям мужчина заявил, что хотел познакомиться с ребенком.

До этого сообщалось, что в Подмосковье иностранца подозревают в домогательствах в отношении ребенка. Мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома за девочкой, затем оказался с ней в лифте. Там 25-летний гражданин Узбекистана приставал к ребенку.

Ранее в Казани мужчина с болезнью Паркинсона пытался изнасиловать ребенка в подъезде.

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