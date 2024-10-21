Россиянка довела себя самолечением до отказа почек и воспаления сердца

Врачи Сургутского кардиологического центра спасли пациентку со сложными осложнениями после перенесенного ОРВИ, россиянка почти месяц провела в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пациентка поступила в клинику с острым миокардитом — воспалением сердечной мышцы. Она не могла самостоятельно передвигаться, у нее отказывали почки, артериальное давление было угрожающе низким.

Выяснилось, что россиянка около недели лечилась дома от ОРВИ самостоятельно и не обращалась за медицинской помощью. Она провела в реанимации почти месяц. Для того, чтобы восстановить способность полноценно двигаться, ей потребовались недели.

Сургутянка уже выписана из стационара. Ей предстоит длительная реабилитация, регулярное наблюдение у кардиолога, а также пожизненный прием лекарственных препаратов для поддержки здоровья сердца.

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