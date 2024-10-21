Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка довела себя самолечением до отказа почек и воспаления сердца

В Сургуте у женщины из-за самолечения отказали почки и воспалилось сердце

close
Freepik

Врачи Сургутского кардиологического центра спасли пациентку со сложными осложнениями после перенесенного ОРВИ, россиянка почти месяц провела в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пациентка поступила в клинику с острым миокардитом — воспалением сердечной мышцы. Она не могла самостоятельно передвигаться, у нее отказывали почки, артериальное давление было угрожающе низким.

Выяснилось, что россиянка около недели лечилась дома от ОРВИ самостоятельно и не обращалась за медицинской помощью. Она провела в реанимации почти месяц. Для того, чтобы восстановить способность полноценно двигаться, ей потребовались недели.

Сургутянка уже выписана из стационара. Ей предстоит длительная реабилитация, регулярное наблюдение у кардиолога, а также пожизненный прием лекарственных препаратов для поддержки здоровья сердца.

Ранее медики удалили 30-литровую опухоль яичника россиянке после длительного самолечения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами