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В Подмосковье продолжается вакцинация от гриппа

Почти 18 тыс. человек привились от гриппа в мобильных комплексах в Подмосковье

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Почти 18 тыс. жителей Московской области сделали вакцину от гриппа в мобильных комплексах региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Как отметил министра здравоохранения региона Алексей Сапанюк, вакцинация является самой надежной защиты от гриппа и опасных осложнений.

«Для удобства жителей в регионе у самых проходимых мест, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов, работают мобильные комплексы, в которых можно сделать прививку от гриппа», — сказал он.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

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