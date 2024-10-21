В Подмосковье продолжается вакцинация от гриппа

Почти 18 тыс. жителей Московской области сделали вакцину от гриппа в мобильных комплексах региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Как отметил министра здравоохранения региона Алексей Сапанюк, вакцинация является самой надежной защиты от гриппа и опасных осложнений.

«Для удобства жителей в регионе у самых проходимых мест, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов, работают мобильные комплексы, в которых можно сделать прививку от гриппа», — сказал он.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.