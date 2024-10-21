Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковный дзюдоист стал бронзовым призером чемпионата России в Сочи

Дзюдоист из Подмосковья занял третье место на чемпионате России в Сочи

close
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

Дзюдоист Астемир Абазов из Московской области завоевал бронзовую медаль на чемпионате России в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Астемир Абазов занял третье место в категории до 90 кг.

Чемпионат России по дзюдо проходил с 16 по 20 октября 2024 года в Сочи на базе спортивного комплекса академии единоборств, который находится на территории федерального значения «Сириус».

В рамках турнира состоялись соревнования в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин, а также в командном зачете среди федеральных округов со смешанными командами. За медали в семи весовых категориях боролись более 400 спортсменов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами