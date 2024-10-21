Подмосковный дзюдоист стал бронзовым призером чемпионата России в Сочи

Дзюдоист Астемир Абазов из Московской области завоевал бронзовую медаль на чемпионате России в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Астемир Абазов занял третье место в категории до 90 кг.

Чемпионат России по дзюдо проходил с 16 по 20 октября 2024 года в Сочи на базе спортивного комплекса академии единоборств, который находится на территории федерального значения «Сириус».

В рамках турнира состоялись соревнования в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин, а также в командном зачете среди федеральных округов со смешанными командами. За медали в семи весовых категориях боролись более 400 спортсменов.