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На фото Ирины Болгар усмотрели необычное поведение Павла Дурова

Режиссер Чепель: Дуров выглядит смущенным на фотографиях Ирины Болгар

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missbolgar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Режиссер Родион Чепель заявил, что на некоторых фотографиях Ирины Болгар в соцсетях основатель Telegram Павел Дуров выглядит смущенным. Об этом он сказал в эфире телешоу «Малахов».

По его словам, на фото Болгар Дуров выглядит с другой стороны. Чепель заявил, что ему непривычно видеть Павла в роли рядового семьянина, так как Дуров, по мнению режиссера, не является тем человеком, который будет придерживаться традиционных взглядов на семью.

20 октября Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Дурова, заявила, что уголовные дела в отношении бизнесмена в Швейцарии завели из-за уклонения от уплаты алиментов и физического насилия над детьми.

В конце августа стало известно, что Болгар подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. В иске, поданном в марте 2023 года, она утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из их сыновей. Болгар также требовала предоставить ей опеку над детьми. В мае того же года суд встал на ее сторону, а в феврале следующего вынес окончательно решение в пользу матери.

Ранее Ирина Болгар резко ответила Лере Кудрявцевой по поводу Дурова.

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