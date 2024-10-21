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Стала известна личность второго россиянина, летевшего в сбитом в Судане Ил-76

Mash: на борту сбитого в Судане Ил-76 был 33-летний инженер из Башкирии

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Телеграм-канал «Mash»

Вторым россиянином, который находился на борту сбитого в Судане самолета Ил-76, был авиаинженер из Башкирии 33-летний Антон С. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Паспорт уроженца Туймазы нашли на месте крушения в Северном Дарфуре.

До этого Mash сообщал, что на борту сбитого самолета был Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC. По предварительным данным, с ним на воздушном судне находились еще несколько его коллег.

20 октября сообщалось, что в Судане был сбит грузовой самолет.

Telegram-канал Shot писал, что экипаж самолета летел на помощь другому воздушному судну Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которое было повреждено при посадке в Западном Кордофане. Российский самолет перевозил запасные части и инженеров, чтобы починить эмиратское судно, но по ошибке был сбит Силами быстрого реагирования Судана.

Ранее сообщалось, что в Судане проверяют данные о крушении самолета.

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