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Подросток из ревности ударил ножом 42-летнего мигранта в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге подросток-иностранец из ревности напал с ножом на мужчину

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Depositphotos

В Центральном районе Петербурга конфликт двух иностранцев закончился поножовщиной, в реанимации оказался гражданин Узбекистана. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах домов по улице Правды, в ходе ссоры молодой человек ударил ножом 32-летнего гражданина Узбекистана. Причиной конфликта между мужчинами стала ревность.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Нападавшего удалось задержать спустя сутки, им оказался 15-летний школьник, также приехавший в Петербург из Узбекистана. В отношении подростка возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Свердловской области женщина стала фигуранткой уголовного дела после ссоры с соседями. Иностранка поссорилась с дочерью ее знакомых. Во время конфликта женщина напала на 13-летнюю девочку с ножом. Чтобы скрыть следы, она подожгла квартиру. Медики спасти ребенка не смогли.

Ранее в Липецке мужчина изрезал подростка ножом из-за сигареты.

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