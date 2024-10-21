Стало известно, куда летел сбитый в Судане самолет Ил-76

Экипаж сбитого в Судане самолета Ил-76 летел на помощь другому воздушному судну Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которое было повреждено при посадке в Западном Кордофане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В начале октября ОАЭ отправили самолет с военной помощью в Судан, но тот неудачно приземлился на территории Западного Кордофана (провинция Судана) и повредил, в том числе двигатели.

Российский самолет перевозил запасные части и инженеров, чтобы починить эмиратское судно, но по ошибке был сбит Силами быстрого реагирования Судана. Об этом заявило суданское вооруженное формирование.

20 октября сообщалось, что в Судане был сбит грузовой самолет, на борту которого, предположительно, были россияне.

В посольстве РФ заявили, что российские дипломаты находятся в контакте с суданскими властями и предпринимают все необходимые действия для выяснения обстоятельств этого инцидента.

Ранее стало известно, что на сбитом в Судане самолете был российский инженер с коллегами.