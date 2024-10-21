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В Судане сбит самолет, на борту которого могут быть россияне

Посольство РФ: в Судане сбили грузовой самолет, предположительно, с россиянами

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В Судане сбили грузовой самолет, на борту которого, предположительно, были россияне. Об этом сообщило посольство РФ, передает ТАСС.

Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные Cилы быстрого реагирования (СБР) заявили в своих социальных сетях, что суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их версии, входили граждане России, был сбит в провинции Северный Дарфур.

В диппредставительстве РФ сказали, что дипломаты страны находятся в контакте с суданскими властями и предпринимают все необходимые действия для выяснения обстоятельств этого инцидента.

Там также отметили, что ситуация осложняется тем, что зона крушения воздушного судна находится в охваченном боями Дарфуре.

30 сентября в министерстве иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что самолет ВВС Судана ударил по резиденции главы дипломатической миссии ОАЭ в Хартуме. В ведомстве сообщили, что здание получило «серьезные повреждения».

В МИД России осудили эту атаку.

Ранее в Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3.

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