Крымский спа-курорт признан лучшим в мире

Крымскую «Мрию» (Mriya Resort & SPA) признали лучшим люксовым спа-курортом в мире по версии премии для отельеров премиум-сегмента — World Luxury Hotel Awards. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу российского курорта.

Церемония награждения состоялась 20 октября на Бали. «Мрию» также назвали лучшим оздоровительным и семейным курортом класса «люкс» в Европе. «Мрия» стала единственным российским курортом, который завоевал 41 мировую и европейскую награды, а также 80 ведущих в индустрии отечественного гостеприимства.

В апреле курорт Сбера «Мрия» назвали «Лучшим курортным отелем» по версии премии Russian Hospitality Awards.

В 2024 году отелю исполняется 10 лет со дня основания. В честь этого для гостей проведут более 100 мероприятий, среди которых «Фестиваль цветения сакуры», «Крымские каникулы», а также разнообразные мастер-классы и концерты.

Также 14 августа в отеле пройдет ужин «Два шефа – одна кухня», а 31 августа в рамках фестиваля «Гастролис» рестораны и бары Крыма объединятся, чтобы порадовать гостей разнообразной кухней.

Всего за 10 лет работы «Мрия» стал единственным российским курортом, который получил более 100 международных и российских наград.

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