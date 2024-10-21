Нижегородский подросток лишил мать сбережений, пытаясь получить выигрыш в мессенджере

В Нижнем Новгороде 17-летний подросток отдал деньги матери мошенникам, пытаясь получить выигрыш. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, юноше в мессенджере пришло сообщение о том, что он якобы удостоился некого выигрыша. Для получения приза ему предложили перейти по ссылке и заполнить форму. Подросток последовал инструкциям, а затем предоставил данные банковской карты своей матери и коды из СМС-сообщений.

Несовершеннолетний также оформил кредит на 108 тысяч рублей и перевел их вместе со сбережениями матери аферистам на четыре разных номера телефона. Общий ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Позже 48-летняя родительница узнала о произошедшем и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее ЦБ объяснил порядок оспаривания взятого мошенником кредита.