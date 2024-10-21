Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат рассказала о реализации нацпроекта «Новые материалы и химия»

Депутат Василькова отметила важность кадрового обеспечения химической отрасли

close
Shutterstock

При реализации национального проекта «Новые материалы и химия» приоритет отдается кластерному подходу. Об этом на заседании Координационного совета по импортозамещению химической продукции при правительственной комиссии по импортозамещению в ходе международной выставки «Химия-2024» рассказала член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.

Она объяснила, что преимуществами такого подхода являются развитие кооперационных связей, консолидация спроса, оптимизация затрат, обеспечение доступа к сырьевой базе и концентрация мер государственной поддержки на перспективных точках роста.

По ее словам, в течение года при поддержке Минпромторга России, правительства Иркутской области и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России удалось создать межрегиональный промышленный химический кластер.

«Кластер сформирован на базе химических предприятий Иркутской области, а также Башкирии, Омской области, Чувашии и Марий Эл. В состав участников кластера входят 11 предприятий. Участники кластера реализуют 3 проекта по производству импортозамещающей продукции», — отметила Василькова.

Депутат уточнила, что участники кластера смогут претендовать на получение мер государственной поддержки, например, льготного кредитования, снижения страховых взносов, субсидий на закупку стартовых партий продукции и упрощение администрирования.

«Безусловно, важнейшим направлением реализации национального проекта остается кадровое обеспечение химической отрасли. Ожидается создание порядка 40 тысяч новых рабочих мест, а с учетом замещения выбывающих специалистов – порядка 100 тысяч. Необходимо проработать вопрос создания системы непрерывной подготовки кадров по аналогии с системой непрерывного медицинского и фармацевтического образования», — добавила она.

Василькова считает целесообразным проработать вопрос сокращения сроков обучения для выпускников профессиональных образовательных организаций при соблюдении профильности получаемого образования по аналогии с проектом, который реализуется в образовательном центре «Сириус».

«Я считаю, что подобный подход может быть актуален и для химической отрасли», — подчеркнула депутат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами