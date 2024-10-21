Депутат рассказала о реализации нацпроекта «Новые материалы и химия»

При реализации национального проекта «Новые материалы и химия» приоритет отдается кластерному подходу. Об этом на заседании Координационного совета по импортозамещению химической продукции при правительственной комиссии по импортозамещению в ходе международной выставки «Химия-2024» рассказала член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.

Она объяснила, что преимуществами такого подхода являются развитие кооперационных связей, консолидация спроса, оптимизация затрат, обеспечение доступа к сырьевой базе и концентрация мер государственной поддержки на перспективных точках роста.

По ее словам, в течение года при поддержке Минпромторга России, правительства Иркутской области и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России удалось создать межрегиональный промышленный химический кластер.

«Кластер сформирован на базе химических предприятий Иркутской области, а также Башкирии, Омской области, Чувашии и Марий Эл. В состав участников кластера входят 11 предприятий. Участники кластера реализуют 3 проекта по производству импортозамещающей продукции», — отметила Василькова.

Депутат уточнила, что участники кластера смогут претендовать на получение мер государственной поддержки, например, льготного кредитования, снижения страховых взносов, субсидий на закупку стартовых партий продукции и упрощение администрирования.

«Безусловно, важнейшим направлением реализации национального проекта остается кадровое обеспечение химической отрасли. Ожидается создание порядка 40 тысяч новых рабочих мест, а с учетом замещения выбывающих специалистов – порядка 100 тысяч. Необходимо проработать вопрос создания системы непрерывной подготовки кадров по аналогии с системой непрерывного медицинского и фармацевтического образования», — добавила она.

Василькова считает целесообразным проработать вопрос сокращения сроков обучения для выпускников профессиональных образовательных организаций при соблюдении профильности получаемого образования по аналогии с проектом, который реализуется в образовательном центре «Сириус».

«Я считаю, что подобный подход может быть актуален и для химической отрасли», — подчеркнула депутат.