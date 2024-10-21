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Жительница Иваново залила Вечный огонь водой из бутылки

В Иваново задержали женщину, залившую водой Вечный огонь

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Depositphotos

В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая потушила пламя Вечного огня. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на мемориале «Героям фронта и тыла», россиянка подошла к Вечному огню и залила его водой из бутылки. Полицейские, используя данные, полученные с камер видеонаблюдения, нашли и задержали обвиняемую.

Известно, что 43-летняя россиянка не имеет официального места жительства и работы, злоупотребляет спиртными напитками. В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России, на время расследования женщина заключена под стражу.

До этого сообщалось, что смоленские подростки жгли палки в Вечном огне и подкуривали об него сигареты. Инцидент произошел в сквере Памяти Героев. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением деталей и обстоятельств случившегося, причастные к совершению преступления устанавливаются.

Ранее школьники потушили Вечный огонь в Старой Руссе и попали на видео.

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