Россиянин сломал нос военному и получил условный срок

Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Валерия Горелкина к лишению свободы сроком на два года условно за избиение военнослужащего Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Инцидент произошел вечером 19 апреля 2024 года на проспекте Ветеранов. Суд установил, что Горелкин из-за «неприязненных отношений» к стрелку 3-го специализированного моторизованного батальона войсковой части Росгвардии напал на последнего, когда тот попытался задержать преступника по подозрению в распитии алкоголя в общественном месте. В результате мужчина сломал военному нос.

Впоследствии подсудимый признал свою вину в случившемся.

В сентябре сообщалось о происшествии в Башкирии, где пьяные мужчины ворвались в больницу и устроили драку сначала с сотрудниками медучреждения, а затем с подоспевшими росгвардейцами. В итоге одного из них обвинили в хулиганстве, а другого — в применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее недовольному приговором россиянину выписали крупный штраф за угрозу в адрес судьи.