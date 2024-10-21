Аэропорт в Бельгии отменил все рейсы на вылет из-за забастовки

Международный аэропорт Шарлеруа в Бельгии отменил все рейсы на вылет во вторник из-за забастовки охранников. Об этом свидетельствует табло на сайте воздушной гавани.

В пресс-службе заявили, что 22 октября рейсы на вылет отменяются «в связи с акцией сотрудников охранных предприятий и нехватки персонала для обеспечения безопасности».

Во вторник в Бhюсселе планируется акция протеста сотрудников охранных предприятий, добивающихся улучшения условий труда.

В сентябре семеро климатических активистов организовали забастовку в полупустом аэропорту Германии. Акцию провели в городе Кассель перед терминалом маленького аэропорта Кассель-Кальден, который сейчас функционирует в ограниченном режиме. С ноября по февраль оттуда вылетают только шесть самолетов. Его исключили из маршрута авиакомпаний из-за невыгодности.

Ранее корпорация Boeing объявила о сокращении персонала.