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В Росздравнадзоре высказались о дефиците ряда медицинских изделий

Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците ряда медицинских изделий в России

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Информация о том, что в России наблюдается дефицит ряда медицинских изделий, не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

До этого издание РБК со ссылкой на благотворительные фонды отмечало, что у организаций истощились запасы расходников для зарубежного оборудования, а также есть проблемы с медицинскими изделиями и приборами, которые больше не поставляют в Россию.

В ведомстве отметили, что объемы госзакупок упомянутых в публикации изделий соответствуют показателям прошлого года, а в некоторых случаях их превышают.

«Дефицита указанных медизделий не наблюдается, в том числе благодаря наличию и росту объемов отечественного производства», — говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

Там уточнили, что с начала года было закуплено более 2,3 тысячи гастростомических трубок, а также 300 тысяч наборов для энтерального питания.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании товаров из-за рубежа.

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