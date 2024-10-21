В Росздравнадзоре высказались о дефиците ряда медицинских изделий

Информация о том, что в России наблюдается дефицит ряда медицинских изделий, не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

До этого издание РБК со ссылкой на благотворительные фонды отмечало, что у организаций истощились запасы расходников для зарубежного оборудования, а также есть проблемы с медицинскими изделиями и приборами, которые больше не поставляют в Россию.

В ведомстве отметили, что объемы госзакупок упомянутых в публикации изделий соответствуют показателям прошлого года, а в некоторых случаях их превышают.

«Дефицита указанных медизделий не наблюдается, в том числе благодаря наличию и росту объемов отечественного производства», — говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

Там уточнили, что с начала года было закуплено более 2,3 тысячи гастростомических трубок, а также 300 тысяч наборов для энтерального питания.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании товаров из-за рубежа.