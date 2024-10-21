Девушки-подростки избили учительницу в узбекистанской школе

В Узбекистане две школьницы избили учительницу в учебном заведении. Об этом сообщает Upl.uz.

По информации издания, инцидент произошел в школе №2 Сырдарьинского района несколько недель назад, однако известно о нем стало лишь сейчас — произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как две ученицы старших классов нападают на педагога. Сообщается, что другие сотрудники учебного учреждения пытались их разнять.

Информации о причинах конфликта подростков с учительницей не поступало. Управление дошкольного и школьного образования по району взяло ситуацию на контроль, проводится проверка.

До этого в уральской школе пьяный мужчина оттаскал за волосы чужого ребенка. Пьяный отец семиклассницы свободно зашел в здание учреждения, поднялся на третий этаж, зашел в один из классов и снимал детей на телефон. Позже он у гардероба напал на одну из девочек.

Ранее в Петербурге отец жестоко избил сына из-за найденной в квартире винной пробки.