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Доктор Мясников назвал особенность микоплазменной пневмонии

Доктор Мясников: микоплазма легче передается от заболевшего другим людям

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Depositphotos

Микоплазма – это не что-то особенное, а рутинный возбудитель «внебольничных» пневмоний. В отличие от других возбудителей передается воздушно-капельным путем, объяснил заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников Общественной Службе Новостей.

Микоплазма – это постоянный возбудитель пневмоний, из-за чего лечение этого заболевания во всем мире начинается с антибиотиков, направленных именно против нее, отметил врач. Назначают макролиды, тетрациклины и фторхинолоны.

Вспышки пневмонии могут фиксироваться в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и семьях, так как микоплазма передается воздушно-капельным путем.

«Во время вспышек – а это, как правило, зимние месяцы- доля микоплазмы среди возбудителей внебольничных пневмоний может достигать 10%. Короче — рутинная вещь. Было вчера, есть сегодня, будет завтра», — заявил Мясников.

Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал главной опасностью микоплазменной пневмонии то, что она не имеет никаких проявлений, кроме слабости. Однако такая скрытая болезнь приводит к ослаблению иммунитета, понижению работоспособности, частому герпесу и простудам ОРВИ, которые перетекают друг в друга. Люди чахнут, слабеют. При симптомах заболевания он призвал сразу обращаться к врачу.

Ранее иммунолог оценил, может ли в России произойти эпидемия микоплазменной пневмонии.

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