Уралец не поделил дорогу с водителем и устроил стрельбу

В Магнитогорске водители конфликт на дороге закончился стрельбой. О противоправном поведении оппонента сообщила водительница одного из авто в паблике «На дорогах Магнитки!» во «ВКонтакте».

По словам женщины, все произошло 19 октября на перекрестке проспекта Карла Маркса и Московской улицы. Водитель Chevrolet Lanos выехал на полосу встречного движения и не согласился пропустить водителницу, следовавшую по своей полосе. На кадрах камеры, которая сняла инцидент, видно, как иномарка выехала на встречную полосу и четырем машинам пришлось ее объезжать по неправильной траектории. Одна из машин это делать не стала. Из нее вышел пассажир, как утверждает женщина, чтобы попросить сдать водителя назад, но разговора не получилось. Мужчина за рулем Chevrolet достал пистолет и выстрелил в сторону незнакомца. Тот, поняв, что диалог не получится, вернулся в авто, после чего водительница, последовав примеру других, объехала нарушителя.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Ранее водителя, дрифтовавшего на Lada Priora около Ярославского кремля, наказали.