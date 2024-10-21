Эксперт развеяла миф о пользе вина и коньяка в борьбе с отеками

Некоторые эксперты уверяют, что небольшая доза вина или коньяка по утрам поможет в борьбе с отеками. Однако данное утверждение является мифом. Об этом в беседе с Life сообщила нутрициолог Лариса Никитина. Эти напитки, по ее словам, действительно содержат полезные вещества, но их количество столь невелико, что понадобятся литры для должного эффекта. А так недалеко и до алкоголизма.

«Если вы хотите как-то оздоровиться, соблюдайте правильный режим дня, режим питания, режим употребления спиртных напитков и принимайте витамины», — посоветовала Никитина.

Она рассказала, что в одном литре вина содержится шесть миллиграммов нужного коже ресвератрола. Однако ощутимый результат появится лишь от 1000 миллиграммов этого вещества в сутки.

Психиатр-нарколог Руслан Исаев до этого заявил, что первыми признаками алкоголизма могут быть потеря чувства меры, увеличение дозы спиртного и ряд других признаков.

Ранее диетолог назвала продукт, который не дает россиянам сбросить лишний вес.