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Эксперт раскрыла, какие диетические продукты могут мешать похудению

Нутрициолог Осипова: протеиновые батончики и смузи могут мешать похудению

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Freepik.com

Нутрициолог Екатерина Осипова в интервью Life перечислила диетические продукты, которые могут препятствовать снижению веса. В частности, речь идет о рекламируемых как полезный перекус энергетических батончиках. Зачастую они содержат большое количество сахара и искусственных добавок.

«Употребляя энергетические батончики, можно легко превысить свою норму калорий, даже не подозревая об этом. Как результат, похудение становится все более трудным», — отметила Осипова.

Кроме того, по ее словам, препятствовать похудению могут смузи, скрывающие в себе много калорий, особенно если готовятся из фруктов и содержат добавленные подсластители.

Еще одна категория продуктов — безглютеновые. Несмотря на популярность среди худеющих, они разработаны для людей с непереносимостью этого белка. Зачастую такая пища содержит больше калорий и углеводов по сравнению с обычными аналогами, пояснила специалист.

Врач-диетолог Клиники лечебного питания Федерального центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина до этого говорила, что для здорового человека нет необходимости ограничивать рацион и исключать из него хлеб из-за глютена. Безглютеновые сорта хлеба, по ее словам, не полезнее обычных.

Ранее врач развеяла миф о необходимости есть до 18:00.

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