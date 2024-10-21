В Архангельске юноша отвез в лес младенца, которого родила его 15-летняя девушка

В Архангельске перед судом предстанет молодой человек, которого подозревают в том, что он отнес в лес своего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, возлюбленная 18-летнего обвиняемого, 15-летняя девушка, родила младенца в туалете торгового центра и рассказала об этом партнеру. Чтобы не «осуществлять родительские обязанности», молодой человек отнес завернутого в вещи ребенка в лесополосу в районе улицы Энтузиастов.

Там младенец оставался без еды и воды, ему было холодно, так как одежда не защищала от заморозков. Подробности о судьбе пострадавшего не сообщаются.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Известно, что у фигуранта разбирательств было две 15-летние партнерши. Одна из них, по его просьбе, отправляла личные фото и получала снимки молодого человека в ответ.

Ранее в Оренбургской области младенец попал в больницу после падения на него бабушки.