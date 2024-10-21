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Трое детей чуть не сгорели в курской квартире, пока их мать была в ночном клубе

В Курске трое детей чуть не сгорели, пока их мать отдыхала в ночном клубе

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Shutterstock

В Курске мать оставила троих детей одних в квартире и ушла в ночной клуб, в это время малолетние чуть не сгорели. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в съемной квартире на улице Домостроителей. Женщина поздней ночью ушла в ночной клуб с караоке и оставила одних в жилище троих детей в возрасте 11, 9 и 3 лет. Малолетние легли спать, однако один из электроприборов остался включенным и загорелся.

Старший ребенок проснулся, когда у него загорелось одеяло. Он начал кричать, поднял младших и вывел их из квартиры — их впустили к себе соседи, которые вызвали на место экстренные службы. Пожарные ликвидировали возгорание, однако одна комната полностью выгорела, а остальная часть жилища оказалась покрыта толстым слоем копоти. Все это время малолетние пытались дозвониться до матери, но она не отвечала, а ее супруг-вахтовик находился в другом регионе.

Вернувшуюся домой ранним утром в состоянии опьянения женщину встретили пожарные и полицейские. На нее составили административный протокол по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и поставили россиянку на профилактический учет. Семья переехала в другое жилище по месту регистрации.

Ранее в Бурятии дети едва не спалили двухквартирный дом.

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