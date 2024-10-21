Медицинские фонды в РФ столкнулись с нехваткой оборудования

Благотворительные фонды пожаловались на истощение запасов медицинских изделий, необходимых для больных, на фоне санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на фонды «Дом с Маяком», «Вера» и «Жизнь как чудо».

По словам представителей организаций, нехватка возникла из-за ухода некоторых зарубежных компаний из России, изменениями в логистике и удорожанием из-за этого самих изделий. Так, часть вышедшего из строя оборудования не удается отремонтировать из-за проблем, с которыми сталкиваются сервисы при ввозе запчастей из-за границы. Представитель «Дома с маяком» Павел Солдатов в беседе с изданием отметил, что раньше хоспис закупал гастростомические баллонные трубки для введения пациентам питания сразу в желудок у американского производителя. У подобных устройств есть российские аналоги, но, по словам сотрудника фонда, они подходят не всем пациентам.

Эксперты рассказали о проблемах с расходными материалами для неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые могут подогревать воздух перед включением. По их утверждению, в РФ отсутствуют аналоги силиконовых трахеостомических трубок зарубежного производства, через которые идет вентиляция легких.

В фонде «Вера» также заявили о проблемах с закупкой ИВЛ. Там отметили, что ранее закупали аппараты у производителя, ушедшего из страны. Потом нашли нового поставщика, но тот снял устройство с производства. В организации посетовали, что найти варианты, не уступающие предыдущим в качестве по таким же ценам, сложно.

В фонде «Жизнь как чудо» сообщили о продолжительных паузах в поставках аппаратов для измерения уровня аммиака в крови и тест-полосок. Организация занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями печени.

При этом собеседники СМИ отметили, что для многих медицинских изделий и оборудования, которое уже не поставляют в Россию, удается найти аналоги в России или другого производителя за рубежом.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании товаров из-за рубежа.