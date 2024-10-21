В Ростовской области сообщили об эвакуации домов из-за упавшего дрона

Жители одного из районов Азова Ростовской области сообщили об эвакуации домов из-за упавшего беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «161.ru».

«Ночью в районе переулка Достоевского начались перебои с электричеством, при этом звуков взрывов слышно не было», — говорится в сообщении.

Местный житель рассказал источнику, что видел, как дрон висит на проводах на улице Мирошниченко. Городские власти пока не дали комментариев по данному инциденту.

ВСУ ежедневно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Так, минувшей ночью средства ПВО РФ сбили 18 БПЛА, из них 11 в небе над Ростовской областью.

Как уточнил губернатор региона Василий Голубев, четыре дрона уничтожено в районе Новошахтинска, еще один – в районе Чалтыря. В Мясниковском районе средствами РЭБ подавили шесть беспилотников

Ранее снайперы Росгвардии уничтожили украинский дрон «Баба-яга» в Курской области.