Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 120 тыс. граждан Таджикистана находятся в списке нарушителей закона в России

Интерфакс: более 120 тыс. граждан Таджикистана числятся в России нарушителями

close
Максим Блинов/РИА Новости

Министерство внутренних дел Таджикистана призвало своих граждан воспользоваться официальными сайтами таджикского МВД и министерства труда, миграции и занятости населения республики для определения своего правового статуса в РФ. Об этом пишет «Интерфакс».

В сообщении ведомства напомнили, что в федеральный закон о пребывании иностранных граждан в России внесли изменения и дополнения, которые вступят в силу с 5 февраля 2025 года. МВД России ввело специальный режим депортации, а в «списке контролируемых лиц» в настоящее время числятся более 120 тыс. граждан республики.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нижняя палата российского парламента на следующей неделе рассмотрит законопроекты о введении внесудебной блокировки сайтов с незаконными услугами для мигрантов. Он добавил, что на сегодняшний день в интернете можно найти десятки предложений о помощи мигрантам в сдаче экзаменов по русскому языку и истории.

Комитет Госдумы по государственному строительству одобрил и рекомендовал палате рассмотреть в первом чтении законопроект о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что трудовые мигранты перед въездом в Россию должны проходить надлежащую подготовку, особенно в области истории страны и русского языка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами