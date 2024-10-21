Более 120 тыс. граждан Таджикистана находятся в списке нарушителей закона в России

Министерство внутренних дел Таджикистана призвало своих граждан воспользоваться официальными сайтами таджикского МВД и министерства труда, миграции и занятости населения республики для определения своего правового статуса в РФ. Об этом пишет «Интерфакс».

В сообщении ведомства напомнили, что в федеральный закон о пребывании иностранных граждан в России внесли изменения и дополнения, которые вступят в силу с 5 февраля 2025 года. МВД России ввело специальный режим депортации, а в «списке контролируемых лиц» в настоящее время числятся более 120 тыс. граждан республики.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нижняя палата российского парламента на следующей неделе рассмотрит законопроекты о введении внесудебной блокировки сайтов с незаконными услугами для мигрантов. Он добавил, что на сегодняшний день в интернете можно найти десятки предложений о помощи мигрантам в сдаче экзаменов по русскому языку и истории.

Комитет Госдумы по государственному строительству одобрил и рекомендовал палате рассмотреть в первом чтении законопроект о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что трудовые мигранты перед въездом в Россию должны проходить надлежащую подготовку, особенно в области истории страны и русского языка.