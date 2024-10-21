Роднянского потребовали заочно приговорить к 9,5 года колонии по делу о фейках

Басманный суд Москвы потребовал заочно приговорить продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) к 9,5 года колонии по делу о фейках из-за постов об обстрелах украинских городов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Гособвинение признало виновным Роднянского согласно п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти).

В сентябре суд наложил обеспечительный арест на имущество продюсера по делу о фейках о ВС РФ.

В мае 2023 года Басманный суд уже арестовывал заочно Роднянского. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, продюсер был объявлен в международный розыск.

Александр Роднянский возглавлял корпорацию «СТС Медиа», является основателем телеканала «1+1». Он был признан иноагентом в октябре 2022 года. По версии Минюста, продюсер получал финансирование от Украины, гражданином которой является.

Ранее Россия объявила в международный розыск создателя сериала Mr. Freeman.