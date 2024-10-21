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Челябинец отправился под стражу за то, что оттаскал школьницу за волосы

В Челябинске арестовали мужчину, оттаскавшего школьницу за волосы

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Алексей Никольский/РИА Новости

Челябинец оттаскал школьницу за волосы и отправился под арест. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Центральном районе. Россиянин пришел в школу и схватил ребенка за волосы. После этого родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы.

«В результате проведенных мероприятий стражи порядка установили личность мужчины и задержали его», – сообщается в публикации.

В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о побоях. Суд назначил россиянину 14 суток административного ареста, на данный момент он находится в СИЗО.

Как сообщает 74.ru, в день инцидента фигурант разбирательств находился в состоянии алкогольного опьянения. Он является отчимом девочки, которая учится с пострадавшей в одном классе. Предположительно, мужчине «не понравился взгляд» девочки, поэтому он схватил школьницу за волосы. Сам он рассказал, что обознался.

Известно, что россиянин ранее был несколько раз судим.

Ранее в Кузбассе из-за серьезных нарушений приостановили работу школы.

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