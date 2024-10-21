В Москве обсудили создание мастер-плана города Усолье-Сибирское

Город Усолье-Сибирское может стать опорной территорией научного и технологического суверенитета России, центром притяжения для специалистов, стремящихся внести вклад в будущее своего региона. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Марии Васильковой.

Соглашение о сотрудничестве, направленное на выполнение проектов, которые будут способствовать комплексному социально-экономическому развитию города, подписано на полях XII Московского международного химического форума.

Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во взаимодействии с ДОМ.РФ уже запущена разработка мастер-плана города, подготовлено техническое задание.

Мастер-план города Усолье-Сибирское позволит повлиять на улучшение городской среды, способствовать модернизации инфраструктуры и созданию условий для привлечения молодых и квалифицированных кадров.

«Перспективы экономического развития города мы, безусловно, связываем с проектом по созданию Федерального центра химии, основной задачей которого является снижение зависимости от импорта в химической отрасли и выпуск стратегически важной продукции мало- и среднетоннажной химии», — сказал глава региона.

Присутствовавшая на подписании соглашения депутат Госдумы Мария Василькова отметила, что при формировании точек роста важно учитывать не столько масштаб или количественные характеристики, сколько роль места.

«Исторически Усолье-Сибирское — один из крупнейших в стране центров химической промышленности. В свете достижения цели технологического лидерства Усолье-Сибирское обретет новую жизнь и станет одной из точек научно-технологического развития химической отрасли в рамках стратегии пространственного развития нашей страны», — заявила парламентарий.

Депутат убеждена, что благодаря общим усилиям, Усолье-Сибирское имеет все шансы стать не только центром промышленного развития, но и решить важные социальные и экономические задачи.

Директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов уточнил, что мастер-план учитывает не только архитектурные решения для улучшения облика города, но и социальные аспекты его жизни — в первую очередь, потребности местных жителей и бизнеса.