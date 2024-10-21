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Амурский подросток выломал дверь в школе из-за страха порвать свой костюм

Mash: на Амуре подросток выломал дверь в школе, опасаясь порвать костюм

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Pixabay

На Амуре одиннадцатиклассник выломал школьную дверь из-за страха порвать свой костюм. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе №26 города Благовещенска. Учащийся 11 класса зацепился за створку двери пиджаком и разозлился от мысли, что мог порвать свой костюм.

После этого подросток схватил дверь и сорвал ее с петель, а затем аккуратно поставил ее у стены и удалился. Свидетелями произошедшего стала учительница и толпа других школьников.

До этого в Набережных Челнах девочка-подросток получила ссадины из-за выпавшего на нее окна в школе. На семиклассницу рухнуло окно в классе — по одной из версий, его выломали дети и прислонили обратно. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, бригадой скорой помощи она была доставлена в больницу.

Ранее в Волгоградской области бывший выпускник пришел к директору школы и угрожал ему ножом.

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