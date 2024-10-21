Уральцы разгромили «Мерседес» после конфликта на дороге с его владельцем

В Челябинске конфликт на дороге закончился обращением одного из его участников в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел у дома 105а на улице Братьев Кашириных. Двое неизвестных в темное время суток подошли к припаркованному у дома «Мерседесу» и несколько раз ударили арматурой или другими тяжелыми предметами по лобовому и другим стеклам, разбив их.

По подозрению в порче имущества полицейские задержали двоих местных жителей. В ходе выяснения обстоятельств правоохранители установили, что между 25-летним, 23-летним мужчинами и владельцем авто случился конфликт на дороге. Позже молодые люди разыскали дорогую иномарку, дождались, когда ее владелец ушел, и побили в ней стекла.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества» УК РФ.

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