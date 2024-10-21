Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уральцы разгромили «Мерседес» после конфликта на дороге с его владельцем

Двое челябинцев разгромили «Мерседес» после конфликта с его владельцем

close
Телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

В Челябинске конфликт на дороге закончился обращением одного из его участников в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел у дома 105а на улице Братьев Кашириных. Двое неизвестных в темное время суток подошли к припаркованному у дома «Мерседесу» и несколько раз ударили арматурой или другими тяжелыми предметами по лобовому и другим стеклам, разбив их.

По подозрению в порче имущества полицейские задержали двоих местных жителей. В ходе выяснения обстоятельств правоохранители установили, что между 25-летним, 23-летним мужчинами и владельцем авто случился конфликт на дороге. Позже молодые люди разыскали дорогую иномарку, дождались, когда ее владелец ушел, и побили в ней стекла.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества» УК РФ.

Ранее в Москве женщина без штанов разгромила автомобиль и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами