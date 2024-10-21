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На лесозаготовительной площадке в Красноярском крае произошел пожар

В Красноярском крае на лесозаготовительной площадке начался пожар

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КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

В Богучанском районе Красноярского края на лесозаготовительной площадке произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «КГКУ Противопожарная охрана Красноярского края».

По данным ведомства, площадь пожара составляет 1200 кв. м.

«Произошел пожар в Богучанском районе – в пос. Октябрьский, урочище Шаманка на лесозаготовительной площадке загорелось 1-этажное здание общежития», — говорится в сообщении.

Отмечается, что существовала угроза перехода огня на котельную. Сейчас на месте пожара работают пять автоцистерн, пять единиц вспомогательной техники, также к месту следует пожарный поезд.

До этого МЧС РФ сообщало, что в поселке Солонцы под Красноярском произошел крупный пожар на площади 500 квадратных метров.

9 октября в Курагинском районе Красноярского края ребенок устроил пожар и не спасся. Инцидент произошел в частном доме многодетной семьи в селе Черемшанка.

Ранее в Удмуртии игравшие с огнем дети сожгли дом и едва не сгорели сами.

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