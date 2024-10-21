В сибирском колледже учащиеся избили сироту

В Новосибирском архитектурно-строительном колледже трое подростков избили сироту. В деле уже разбираются правоохранительные органы. Об этом сообщил депутат областного Заксобрания Роман Яковлев на своей странице во «ВКонтакте».

По словам парламентария, с ним связался подписчик и рассказал о «вопиющем случае» в заведении. Юношу обижали трое сверстников: сначала они неделю травили его, а затем напали прямо в стенах колледжа. По словам источника, двое подростков били молодого человека, третий стоял рядом. Все происходило рядом с одним из кабинетов и прекратилось, когда случившееся заметил преподаватель. По информации депутата, это не первый случай, когда компания учащихся «цепляется» к однокурсникам.

Потерпевший после инцидента находится на больничном: у него травмы носовой части лица.

Народный избранник отметил, что взял ситуацию на личный контроль, а также обратился за помощью к уполномоченному по правам ребенка в области и в полицию. Последняя проверяет подростков на причастность к движению АУЕ (организация запрещена в России).

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