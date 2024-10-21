«Букетов не будет никогда в жизни»: Милонов — о русских невестах в Китае

Российские женщины не смогут построить отношений с китайцами, поскольку слишком требовательны к мужчинам, а в КНР к девушкам «подход другой». Так зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов прокомментировал идею китайского ученого «импортировать невест» из России, Камбоджи и Бангладеш.

«Я прочитал эту инициативу, она не совсем корректная. Безусловно, я не очень хорошо разбираюсь в предпочтениях бангладешских девушек, но к русским девушкам это не относится никак вообще. Возможно, у этого человека есть какое-то стереотипное, хотя не знаю, насколько, представление о русских девушках. Российская девушка имеет гораздо больше требований к мужчине, чем то, о чем он говорит. Я помню, мой родственник из Кипра хотел найти себе невесту в России. У него был и дом, и машина, но он уехал ни с чем. Это очень показательно, что выйти замуж за иностранца хотят очень маленькое количество наших девушек, потому что понимают, что это такое. Для девушки очень важно говорить со своим любимым на одном языке и думать одинаковым образом. Китайская цивилизация другая совсем, подход другой. Там вот этих букетов не будет никогда в жизни — один искусственный цветочек», — сказал он.

21 октября издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил китайским мужчинам искать жен в других странах на фоне серьезных демографических проблем в КНР.

Согласно статье, сейчас Китай сталкивается с проблемами гендерного дисбаланса и старения населения, к которым привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика «одна семья — один ребенок». В рамках такой концепции городским семьям разрешалось иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первой рождалась девочка. По данным китайской переписи населения 2020 года, численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин.

Китайский профессор Дин Чанфа для решения этой проблемы предложил «импортировать невест» из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана.

Ранее Роза Сябитова поддержала увеличение госпошлины за развод до 5 тыс. руб.