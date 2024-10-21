Создателя проекта «Рыбарь» вызвали в полицию

Создателя интернет-проекта «Рыбарь» вызвали в полицию из-за заявления о клевете. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что поводом стал пост, в котором канал обвинил гражданку России Ангелину Луковскую в работе на бывшего депутата Государственной думы Илью Пономарева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов).

По данным канала, пост о россиянке появился в канале «Рыбарь» 3 октября и стал продолжением серии текстов о Пономареве, который сейчас живет в Киеве и работает в украинских структурах. В этой публикации канал назвал Луковскую «птенцом Пономарева» и сообщил, что она уехала в Польшу. Авторы утверждали, что через свой блог на видеохостинге Youtube девушка «организует каналы эмиграции из России и Белоруссии в Польшу».

При этом сама Луковская заявила, что до поста в «Рыбаре» она даже не знала, кто такой Пономарев. Сейчас девушка действительно проживает в Польше, поскольку учится там, ее блог об этом. Она подчеркнула, что не занимается политикой и тем более не сотрудничает с организациями, которые как-то связаны с бывшим депутатом.

После прочтения поста Луковская подала заявление в полицию на создателя «Рыбаря» Михаила Звинчука, попросив возбудить дело о клевете.

Ранее Госдепартамент США объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию, которая поможет идентифицировать или установить местонахождение лиц, связанных с проектом «Рыбарь».