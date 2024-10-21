Врач призвала россиян «утеплить» рацион питания

С наступлением холодного времени года жителям России следует пересмотреть свой рацион и «утеплить» его. От летних легких блюд нужно отказаться, чтобы помочь организму справиться с холодами, объяснила диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

Врачи призвали россиян на время осени и зимы забыть про холодные супы и салаты, сделав выбор в пользу горячих и более насыщенных блюд. Среди них, к примеру, рагу, гуляш, супы, рыба с овощами, плов и так далее.

Вместо холодной воды нужно пить теплую, добавила врач.

«Лучше забыть осенью и зимой про кофе, заменить его на чаи с имбирем, лимоном, шиповником, апельсином или медом, которые богаты витамином C», — считает Журавлева.

Также она посоветовала чаще пить теплые напитки — сбитни, кисели, компоты из сухофруктов и свежих фруктов и ягод, безалкогольные глинтвейны.

Кроме того, в осеннем рационе, по словам диетолога, должна быть тыква. В том числе с ее помощью можно готовить не только многие блюда, но и напитки, десерты, заключила врач.

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