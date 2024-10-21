Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач призвала россиян «утеплить» рацион питания

Диетолог Журавлева: в октябре россиянам нужно утеплить свой рацион питания

close
Depositphotos

С наступлением холодного времени года жителям России следует пересмотреть свой рацион и «утеплить» его. От летних легких блюд нужно отказаться, чтобы помочь организму справиться с холодами, объяснила диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

Врачи призвали россиян на время осени и зимы забыть про холодные супы и салаты, сделав выбор в пользу горячих и более насыщенных блюд. Среди них, к примеру, рагу, гуляш, супы, рыба с овощами, плов и так далее.

Вместо холодной воды нужно пить теплую, добавила врач.

«Лучше забыть осенью и зимой про кофе, заменить его на чаи с имбирем, лимоном, шиповником, апельсином или медом, которые богаты витамином C», — считает Журавлева.

Также она посоветовала чаще пить теплые напитки — сбитни, кисели, компоты из сухофруктов и свежих фруктов и ягод, безалкогольные глинтвейны.

Кроме того, в осеннем рационе, по словам диетолога, должна быть тыква. В том числе с ее помощью можно готовить не только многие блюда, но и напитки, десерты, заключила врач.

Ранее россиянам рассказали, как укрепить здоровье сердца с помощью питания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами