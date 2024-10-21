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В Минздраве рассказали о повышении интереса мужчин к пластическим хирургам

Мантурова: мужчины стали чаще обращаться к пластическим хирургам

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Мужчины стали чаще обращаться к пластическим хирургам с запросом улучшить свою внешность. Об этом в интервью РИА Новости рассказала главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова.

Она отметила, что увеличения числа мужчин, которые интересуются пластической хирургией, растет по всему миру и Россия не стала исключением. По ее словам, как правило, просят исправить нос, уши и подкорректировать веки.

В начале октября пластический и челюстно-лицевой хирург, эксперт телепроекта «Битва за тело» Сергей Дерновой рассказал «Газете.Ru» о самых трендовых бьюти-операциях среди москвичек в 2024 году. Он отметил, что в сфере эстетической хирургии присутствует фактор сезонности: как в плане выбора процедур, так и в плане колебаний спроса.

В прохладное время года первое место по популярности занимают операции на лице. На втором месте по востребованности сейчас находится пластика груди и ее различные вариации.

Ранее в Минздраве рассказали о бесплатной помощи пластических хирургов раненным на СВО бойцам.

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