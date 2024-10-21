В Москве билетер продала квартиру и отдала мошенникам 13,4 миллиона рублей

Жительница Москвы, работающая билетером в театре, отдала аферистам более 13 миллионов рублей и продала квартиру по их требованию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мошенники связывались с 69-летней женщиной несколько раз. Изначально ей написала якобы заместитель директора театра и рассказала об утечке данных работников, из-за которой их сбережения под угрозой.

Позже «сотрудник Центробанка» сообщил россиянке, что на нее кто-то попытался оформить кредит. Чтобы аферисты не получили доступ к ее средствам, билетеру предложили самой взять кредит и отправить на указанный счет.

Спустя два месяца с ней уже вышли на связь «сотрудники ФСБ». По их словам, квартира женщины находится в опасности, и защитить ее можно только совершив фиктивную сделку по продаже. Россиянка последовала инструкциям аферистов и продала жилье в Москве за 12 миллионов рублей. Средства она отправила на счета злоумышленников.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда ее попросили съехать. Всего она отдала неизвестным 13,4 миллиона рублей.

Ранее пенсионер из Петербурга передал мошенникам почти 17 млн рублей.