Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве билетер продала квартиру и отдала мошенникам 13,4 миллиона рублей

В Москве мошенники выманили у билетера театра более 13 миллионов рублей

close
Shutterstock

Жительница Москвы, работающая билетером в театре, отдала аферистам более 13 миллионов рублей и продала квартиру по их требованию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мошенники связывались с 69-летней женщиной несколько раз. Изначально ей написала якобы заместитель директора театра и рассказала об утечке данных работников, из-за которой их сбережения под угрозой.

Позже «сотрудник Центробанка» сообщил россиянке, что на нее кто-то попытался оформить кредит. Чтобы аферисты не получили доступ к ее средствам, билетеру предложили самой взять кредит и отправить на указанный счет.

Спустя два месяца с ней уже вышли на связь «сотрудники ФСБ». По их словам, квартира женщины находится в опасности, и защитить ее можно только совершив фиктивную сделку по продаже. Россиянка последовала инструкциям аферистов и продала жилье в Москве за 12 миллионов рублей. Средства она отправила на счета злоумышленников.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда ее попросили съехать. Всего она отдала неизвестным 13,4 миллиона рублей.

Ранее пенсионер из Петербурга передал мошенникам почти 17 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами