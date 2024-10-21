Затравленный мигрантами петербуржец принял ислам

В Санкт-Петербурге местный житель принял ислам после, якобы оказанного на него со стороны мигрантов давления. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

По информации СМИ, все началось с того, что в мужчину влюбилась приезжая из Таджикистана. О встречах соотечественницы с петербуржцем узнали ее знакомые из диаспоры, после чего в сети среди среди мигрантов распространили личную информацию мужчины. В адрес молодого человека начали поступать угрозы.

Петербуржец принял ислам — было ли это условием вступления в брак, не уточняется. Мать россиянина отметила, что, по ее мнению, ее сын таким образом пришел к богу.

До этого в Духовном управлении мусульман России сообщили, что выпустят семитомный энциклопедический словарь «Ислам в Российской Федерации», его издание профинансирует Минобрнауки.

Ранее в Духовном управлении мусульман Татарстана заявили о недопустимости рукоприкладства в исламе в ответ на видео, где имам дает советы по «побиванию» жены.