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Россиянам рассказали, в каких продуктах содержится скрытый сахар

«КП»: скрытый сахар содержится в кетчупе и йогуртах

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В ультрапереработанных продуктах, которые не считаются сладостями, содержится большое количество сахара. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.

Так, например, к ним относится кетчуп. Помимо этого, большое количество сахара есть в составе газировки, кондитерских изделий (сдобные булочки, пирожные), подслащенных молочных продуктах (фруктовые йогурты, молочные десерты, творожные массы), меда, сиропов и фруктовых соков.

Эксперты отмечают, что распознать скрытый сахар в продукте поможет информация на этикетке продукции. Так, вместо сахара там могут быть указаны ячменный солод, кукурузный подсластитель, кристаллическая фруктоза, мальтодекстрин или мальтоза.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого говорила, что людям важно постепенно снижать потребление сладостей, использовать натуральные сахарозаменители вроде стевии и следить за сбалансированностью рациона, добавляя белок, клетчатку и здоровые жиры, чтобы избавиться от сахарной зависимости.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать пакетированный сок в магазине.

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