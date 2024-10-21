В Алтайском крае вынесли приговор россиянину, который собирался взорвать мэрию

Жителя Челябинской области Василия Вотановского, который планировал взорвать здание администрации города Рубцовска в Алтайском крае, приговорили к 21 году лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, мужчина был противником решения российских властей о проведении специальной военной операции (СВО). После начала он переехал из России в Киргизию в 2022 году, а там решил помочь иностранному государству «в деятельности против безопасности России».

Осужденный связался с представителем легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). Он получил от куратора методичку, в которой прописаны способы создания взрывчатого вещества. Вотановский также отправил куратору видеозапись присяги на верность организации.

После получения всех данных и одобрения кураторов Вотановский приехал в Рубцовск Алтайского края и получил задание взорвать здание администрации города. Россиянин купил необходимые компоненты и изготовил взрывчатое вещество для теракта, однако его задержали сотрудники ФСБ.

В итоге суд по совокупности преступлений назначил Вотановскому наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части срока — в исправительной колонии строгого режима. Также террориста оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Ранее в Судебном департаменте при Верховном суде назвали число осужденных в России за шпионаж и госизмену.