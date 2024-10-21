Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать дубайский шоколад

Врач Савенко: дубайский шоколад может вызвать проблемы с сердцем и сосудами

close
Yalcin Sonat/Shutterstock/FOTODOM

Дубайский шоколад, который быстро стал популярным, в том числе в России, может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, потому что в нем содержится большое количество жиров и сахара. Об этом «Москве 24» рассказала врач-эндокринолог Вероника Савенко.

По ее словам, при чрезмерном употреблении данного продукта у человека может произойти сильный скачок сахара и выброс инсулина, что грозит повреждением тканей. Кроме того, в таком десерте содержатся шоколад, фисташковая паста, тесто катаифи, поэтому он является очень калорийным.

«Вслед за лишним весом мы имеем все факторы риска: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, атеросклероз, бляшки в сосудах», — сказала Савенко.

Врач добавила, что такой шоколад может также вызвать вздутие, диарею, метеоризм и повысить уровень плохого холестерина.

Врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова до этого говорила, что дубайский шоколад может быть полезным за счет теста катаифи и фисташковой пасты. Однако важно, что злоупотребление шоколадом грозит проблемами со здоровьем, в том числе — сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендованная норма потребления — 20–30 граммов, уточнила эксперт.

Ранее был назван самый популярный шоколад у москвичей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами