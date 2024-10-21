Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать дубайский шоколад

Дубайский шоколад, который быстро стал популярным, в том числе в России, может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, потому что в нем содержится большое количество жиров и сахара. Об этом «Москве 24» рассказала врач-эндокринолог Вероника Савенко.

По ее словам, при чрезмерном употреблении данного продукта у человека может произойти сильный скачок сахара и выброс инсулина, что грозит повреждением тканей. Кроме того, в таком десерте содержатся шоколад, фисташковая паста, тесто катаифи, поэтому он является очень калорийным.

«Вслед за лишним весом мы имеем все факторы риска: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, атеросклероз, бляшки в сосудах», — сказала Савенко.

Врач добавила, что такой шоколад может также вызвать вздутие, диарею, метеоризм и повысить уровень плохого холестерина.

Врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова до этого говорила, что дубайский шоколад может быть полезным за счет теста катаифи и фисташковой пасты. Однако важно, что злоупотребление шоколадом грозит проблемами со здоровьем, в том числе — сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендованная норма потребления — 20–30 граммов, уточнила эксперт.

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