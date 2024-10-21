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Губернатор Херсонской области заявил, что Херсон зарос сорняками

Губернатор Сальдо: временно подконтрольный ВСУ Херсон запущен и зарос сорняками

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РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что находящийся под контролем Киева Херсон находится в запущенном состоянии. Его слова передает РИА Новости.

«Оккупационные власти совсем не уделяют внимание благосостоянию улиц и площадей. Город зарос сорняками, дороги постепенно всё больше разрушаются, инженерные системы изнашиваются», — поделился Сальдо.

Он добавил, что власти не включают отопление в жилых домах Херсона, людям приходится спать в верхней одежде, в городе процветает мародерство и грабительство.

До этого глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко сообщал, что в ряде микрорайонов подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Херсона наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

В субботу, 12 октября, назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне был поражен склад, начался пожар.

Ранее Сальдо рассказал о состоянии Каховского водохранилища через год после прорыва дамбы.

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