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В Алтайском крае двое мужчин вербовали людей для террористов и экстремистов

В Алтайском крае мужчин задержали за вербовку людей для террористов

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Жителей Алтайского края подозревают в вербовке людей в террористическую и экстремистскую организации. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина из Барнаула приехал в регион два года назад и стал склонять граждан к террористической деятельности. Сам он к тому моменту уже являлся приверженцем экстремистских взглядов. Помимо этого, сам участвовал в организации такого типа.

Второй местный житель, который состоял в запрещенной в РФ организации, в период с 2022 по октябрь 2024 года вербовал людей для того, чтобы они участвовали в работе сообщества.

«Благодаря грамотной работе оперативных сотрудников ФСБ России деятельность злоумышленников была пресечена», – поделились в СК.

В квартирах обоих прошли обыски. На данный момент фигуранты разбирательств находятся под стражей. Следователи тем временем проводят все необходимые мероприятия, которые помогут собрать и закрепить доказательную базу.

Ранее СБУ пыталась завербовать пожилую пару россиян, навестившую внуков во Львове.

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