Врач рассказала, какие привычки улучшат самочувствие осенью

Осенью важно избегать стрессов и правильно расслабляться, например, с помощью теплых ванн, глубокого дыхания или йоги, чтобы улучшить свое самочувствие. Об этом kp.ru рассказала санитарный врач, диетолог Людмила Денисенко.

«В это время организм старается перестроиться. Он адаптируется к холодам по-своему: сосуды сжимаются или расширяются в зависимости от погоды и давления на улице. Некоторые этого просто не замечают, зато для других такая погода и дурное самочувствие — настоящая катастрофа. Особенно, конечно, в стрессе люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и гипотоники, люди с проблемами периферического кровообращения, пожилые», — сказала эксперт.

Она советует не забывать о физической активности, например, о прогулках, а также есть небольшими порциями по четыре-пять раз в день. В рацион питания лучше включать больше продуктов, в которых содержатся витамины А, С и Р — ягоды, моркови, говяжью и тресковую печень, сливочное масло, яйца, икру, цитрусовые, салат, капусту, гречку. При этом количество алкоголя и кофе Денисенко рекомендует сократить. Важно также высыпаться и ложиться не позже 23 часов, заключила она.

Член правления ассоциации сомнологов, врач-сомнолог Павел Кудинов до этого говорил, что россиянам важно сформировать привычку, посыпаясь всегда в одно время, чтобы легче просыпаться утром, когда на улице еще темно.

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