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В Алтайском крае два человека пострадали в ДТП со школьным автобусом

В Алтайском крае школьный автобус с учителями попал в аварию

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В Алтайском крае полицейские разбираются в ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на трассе «Кулунда – Орловка». По предварительной информации, водитель автобуса столкнулся с зерноуборочным комбайном, который ехал во встречном направлении.

В момент произошедшего в салоне первого участника аварии детей не было, только педагоги, два из которых получили травмы различной степени тяжести, о характере повреждений не сообщается. Мужчину, который находился за рулем, медикам спасти не удалось.

«В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства ДТП», – поделились в ведомстве.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Там рассказали, что в момент аварии в школьном автобусе учителя ехали на место работы.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка», – сообщается в публикации.

В случае, если для этого будут основания, специалисты примут меры прокурорского реагирования.

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