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Жительница Курской области рассказала о предложении ВСУ вывезти людей на Украину

РИА: бойцы ВСУ предлагали жителям Курской области эвакуировать их на Украину

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Фонд «Вольное дело»

Украинские военные предлагали жителям Курской области вывезти их на Украину. Об этом жительница региона Галина Белоусова рассказала РИА Новости.

По словам женщины, в населенный пункт, где она проживала, приезжал заместитель начальника военной комендатуры. Местным жителям предлагали эвакуироваться на Украину или в другие регионы России, после чего были составлены списки.

Собеседница агентства утверждает, что никто не согласился выезжать на Украину, так как жители не доверяли украинским военнослужащим. В то же время появлялась информация о том, что людей насильно вывозили в сторону Украины и их дальнейшая судьба неясна, добавила курянка.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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