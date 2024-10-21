Ученый предложил китайцам искать жен в России

Доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа заявил, что китайские мужчины могут искать жен в других странах на фоне серьезных демографических проблем, с которыми сталкивается КНР. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Согласно статье, сейчас Китай сталкивается с проблемами гендерного дисбаланса и старения населения, к которым привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика «одна семья — один ребенок». В рамках такой концепции городским семьям разрешалось иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первой рождалась девочка. По данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин.

Китайский профессор Дин Чанфа для решения этой проблемы предложил продвигать браки с иностранками — в частности, с женщинами из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана.

По словам ученого, в сельской местности Китая проживают около 34,9 миллиона «лишних мужчин», которые могут столкнуться с давлением, связанным с предоставлением жилья, автомобилей и выкупа за невесту на общую сумму от 500 000 до 600 000 юаней (от $70 тысяч до $84 тысяч) для заключения брака. По его мнению, решение этой проблемы «может потребовать привлечения значительного числа подходящих молодых женщин из-за рубежа».

В июне Министерство гражданской администрации КНР сообщало, что в 2022 году в 1,4-миллиардной стране было заключено чуть менее 7 миллионов официальных браков, что является рекордно низким показателем за 37 лет.

Ранее Индия заняла первое место в мире по численности населения.